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"Євробачення-2021": учасники від Грузії вимагають дискваліфікувати за скандальний пост

Сьогодні, 19:07

Новий скандал на конкурсі

Тільки вчора стало відомо, що Торніке Кіпіані представить Грузію на "Євробаченні" , а сьогодні виконавця вже вимагають виключити з конкурсу. Така петиція з'явилася на сайті manifest.ge.

Виною всьому став пост в Facebook грузинського виконавця, в якому він несхвально висловився про музичний конкурсі і тих, кому не сподобалася його пісня.

"Дуже сумно, що існує така реальність, коли нам доводиться використовувати це лайно-шоу" Євробачення "для просування пісні. Я залишу це тут, і ваше право дивитися музичний кліп чи ні, але якщо хто скаже щось негативне про виступ – я тр ** ну вашу маму. Спасибі всім, хто на моєму боці ", – сказано в публікації.

Торніке Кіпіані
Торніке Кіпіані
Фото: Скріншот з YouTube

Публікація викликала резонанс в Мережі, після чого з'явилася петиція, в якій просять дискваліфікувати представника від Грузії на "Євробаченні".

"Торніке відомий своєю агресивною і принижує гідність риторикою, на підставі якої, щоб зберегти імідж країни, ми звертаємося до суспільного мовника з проханням дискваліфікувати Торніке Кіпіані", – сказано в повідомленні.

Раніше ми розповідали, що пісню Маніжи для "Євробачення" назвали образливою для російських жінок.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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