Танцы под дудочку диктатуры. Почему песня белорусов для "Евровидения" не прошла контроль

Организаторы конкурса возмущены текстом композиции "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста"

Буквально вчера стало известно, что Европейский вещательный союз не принял песню белорусской группы "Галасы ЗМеста", попросив либо поменять слова, либо же совсем заменить трек Беларуси для конкурса.

На одном из крупнейших портале о "Евровидении" Eurovoix было опубликовано заявление, в котором довольно доходчиво объяснили, почему и за что композиция не прошла "фейс-контроль".

По словам Энтони Грейнджера и Самуэля Дикена, авторов Eurovoix, слова песни поддерживают власть, которая заcтавляет молчать своих граждан и "отправляет за решетку журналистов за то, что они освещают темы, связанные с элементарными гражданскими правами".

Таким образом, песня подверглась критике за текст, высмеивающий белорусское продемократическое движение.

Фото: eurovoix.com

"Мероприятие продолжает оставаться символом мира и маяком надежды. Даже в самые темные часы", – пишут журналисты.

Редакторы отказались освещать подготовку Беларуси к конкурсу, пока не будут приняты все необходимые меры. Как мы упоминали выше, представители Беларуси должны либо поменять текст песни, либо же заменить ее полностью.

Текст песни "Галасы ЗМеста" – "Я научу тебя"

Приводим фрагмент песни, который слушатели восприняли по-разному.

Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь радоваться всему.

В Сети эти и остальные слова песни понимают по-разному. Кто-то говорит, что этот текст без всяких намеков указывает на то, что "Галасы ЗМеста" – приверженцы режима Лукашенко и выступают против мирных протестов против власти в Беларуси, призывая всех "танцевать под его дудку", то есть принимать все, что диктует власть. Другие нашли здесь отсылки к навязыванию "европейских ценностей", среди которых – демократия и толерантность.

И вот, что пишут об этом на Eurovoix:

"Белорусское население не заслуживает песни, где в тексте от них требуют "танцевать под дудочку" жесткой диктатуры. Ни одна трансфобная группа (трансфобия – негативное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям – Ред.), поддерживающая незаконное президентство, не имеет право петь от лица всего народа", – пишут журналисты.

"Галасы ЗМеста" Фото: Facebook

"Галасы ЗМеста" – трансфобная группа?

Для того, чтобы понять, почему европейские журналисты таким образом отозвались о коллективе, достаточно просто прочесть фразу, которая звучит в одной из композиций "Галасы Зместа" – "Евромечта".

"Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать", – поется в песне.

Здесь музыканты высмеивают современное проявление толерантности к представителям ЛГБТК+, особенно тех людей, у которых их биологический пол не совпадает с гендером. В Европе и США эта проблема – на повестке дня вот уже несколько лет, в то время как в странах постсоветского пространства к этому вопросу пока что относятся скептически.

В чем еще проблема?

Одним из правил для всех конкурсных песен "Евровидения" – песня должна включать в себя текст на английском, то есть на понятном всем странам-участницам языке. В течение всех прошедших лет, участников, которые представляли свои песни исключительно на родном языке, просили адаптировать композицию и добавить текст на английском.

В данном случае музыканты из группы "Галасы ЗМеста" сделали свою композицию на русском, а это, как пишет Eurovoix, противоречит правилам конкурса.

Что говорят "Галасы ЗМеста"?

Известно, что представители БТРК (Белорусской телерадиокомпании) встречались с группой "Галасы ЗМеста", чтобы обсудить свои планы относительно "Евровидения", до объявления от EBU. Солист группы заявил, что коллектив скорее всего не будет вносить коррективы в песню и может отказаться от участия в конкурсе.

"Галасы ЗМеста" Фото: instagram.com/eurovision_belarus_official/

События в Беларуси и "Евровидение"

В августе 2020 года президентские выборы в Беларуси, на которых действующий президент Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок, стали предметом многочисленных заявлений о фальсификации результатов выборов. Международные наблюдатели не назвали выборы ни свободными, ни справедливыми. После выборов в Беларуси прошли значительные и массовые акции протеста.

Группа VAL, которая должна была представить Беларусь на конкурсе, была отстранена из-за поддержки протестов против Александра Лукашенко. На ее место была выбрана группа "Галасы ЗМеста", которая в своем творчестве высмеивает забастовки, протесты студентов, белорусских оппозиционеров и равноправие женщин.

Напомним, что "Евровидение" состоится 18, 20 и 22 мая. Мы уже рассказали о том, как пройдет мероприятие в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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