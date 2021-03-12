Go_A ответили зоозащитникам, которые обвинили их в жестоком обращении с птицей из Красной книги

По словам солистки, съемка сцены с птицей прошла очень быстро и без вреда животному

Украинская группа Go_A, которую обвинили в эксплуатации в клипе птицы из Красной книги, ответила на заявления зоозащитников. Напомним, что в музыкальном видео на песню "ШУМ", с которой группа поедет на "Евровидение-2021", сняли представителя исчезающего вида "курганник".

Но оказалось, птица, которая снималась в клипе, с детства ранена, живет в зверинце и поэтому не приспособлена к жизни в диких условиях. Кроме этого, птицу снимали менее, чем одну минуту и лишь в одной сцене. Об этом сообщает "Суспільне".

Go_A Фото: Скриншот из YouTube

"Птица спокойно сидела у меня на руке. Затем мы посмотрели друг другу в глаза, и птица расправила крылья. Это был очень волнующий момент. Этот момент мы сняли очень быстро и все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо", – сказала солистка группы Go_A Екатерина Павленко.

Также сообщается, что по замыслу режиссера клипа, "курганник" (на укр. "канюк степовий" – Ред.) олицетворяет приход весны, а также призывает, чтобы люди нашли гармонию с природой и осознал ее важность.

Go_A Фото: Instagram

"Съемки проходили недалеко от места его проживания, чтобы у птицы не было стресса, хотя для клипа локация не была удобной. То есть приоритетом съемочной команды было не нанести вред птице", – говорится в заявлении.

Напомним, что ранее Go_A представили обновленный "Шум" для "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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