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Евровидение-2021: почему одни любят, а другие ненавидят участницу от России – Манижу

Сегодня, 20:13

В Сети мнения зрителей и музыкантов разделились

На "Евровидении-2021" Россию будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа Сангин (Manizha). Этот факт обрадовал ее поклонников, но возмутил многих фанатов "Евровидения" и россиян, которые сочли песню артистки неподходящей для конкурса.

Манижа
Манижа
Фото: instagram.com/manizha

Мы разобрались, почему одни любят, а другие ненавидят Манижу и ее трек Russian Woman (с англ. – "русская женщина" – Ред.)

Почему многие против?

Одной из основных причин критики Манижи со стороны публики стал тот факт, что артистка, будучи таджичкой по национальности, будет петь о "русских женщинах" на конкурсе.

Вторая, самая часто упоминаемая причина, – это сама песня. Многим не понравились ни мотив, ни текст, ни подача.

"Кто это выбрал?", "Это оскорбление русских женщин", – пишут в комментариях в Instagram "Первого канала", который проводил нацотбор на "Евровидение" в России.

Многие зрители надеются, что Манижа не пройдет в финал, чтобы "не позорить Россию" на "Евровидении".

Скриншот: Instagram

Свое негативное мнение выразили не только зрители, но и представители шоу-бизнеса. Так, продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин заявил, что "не понял песню".

Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, то Манижа – "хорошая, но не массовая певица". По его мнению, на "Евровидение" вместо нее нужно было отправить Little Big.

Почему любят Манижу?

Однако были и те, кому понравилась песня, и кто желает Маниже победы на конкурсе. Поклонники артистки и ее творчества называют песню "необычной, самобытной и актуальной".

Некоторые даже отмечают, что эта песня – нечто большее, чем просто "композиция для конкурса".

Скриншот: YouTube

Кто такая Манижа?

Манижа родилась в Душанбе в 1991 году. Ее дедушка – журналист и писатель, мама – психолог, а папа – врач и заядлый меломан. С детства девочка слушала группы Pink Floyd, Queen и "Кино".

В 90-х, во время войны, ее семья уехала из Таджикистана в Москву после того, как в ее дом попал снаряд.

Творчество артистки многие называют "камерным" и "не для всех". И это несмотря на то, что Манижа поднимает в своих композициях актуальные социальные темы, среди которых – толерантность, борьба с сексизмом, насилие в семьях и навязанные стандарты красоты.

Напомним, в Сети раскритиковали финальную версию песни Go_A для "Евровидения".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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