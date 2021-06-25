Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Елизавета II не сможет встретиться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
25 июня, 10:56
Копировать ссылку
По информации инсайдеров, Елизавета II решила уехать из Лондона во время визита принца Гарри на родину в начале июле. У нее запланирована поездка в Шотландию
Елизавета II не встретится с принцем Гарри во время его приезда в Лондон
Елизавета II не встретится с принцем Гарри во время его приезда в Лондон / Фото: Getty Images

Пока официального заявления не было, что принц Гарри будет присутствовать 1 июля в Лондоне на открытие памятника принцессы Дианы. Но как утверждают источники, герцог Сассекский не может пропустить такое событие и обязательно будет. Правда, похоже воссоединения с королевской семьей не стоит ждать. По информации СМИ, Елизавета II не собирается встречаться с внуком.

Как пишет Express, у королевы запланирован рабочий визит в Шотландию. Елизавета II посетит благотворительные организации в Глазго.

Елизавета II и принц Гарри
Елизавета II и принц Гарри / Фото: Getty Images

В первых числах июля запланирована поездка в Шотландию и у принца Чарльза, которую он не собирается отменять.

По информации СМИ, на открытии статут принцессы Дианы будут присутствовать Кейт Миддлтон и принц Уильям. Отмечается, что братья появятся на мероприятии вместе и даже постараются установить "временное перемирие" в память о матери.

Ранее появилась информация, что Меган Маркл и принц Гарри могут спровоцировать новый скандал с Елизаветой II из-за имени дочери. Как рассказал королевский эксперт, если пара начнет монетизировать имя своей дочери, то это очень разозлит королеву. Она это расценит так, что и на ее имени наживаются. В результате Елизавета II может лишить Меган и Гарри, а также их двоих детей королевских титулов.

"Если они будут использовать это имя для каких-либо коммерческих целей, то королева может отделить их от монархии, чтобы защитить корону", – объяснил королевский эксперт.

Из-за чего в королевской семьей могут поссориться – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что в США у принца Гарри появился двойник. Мужчину по имени Кевин Ганус с герцогам Сассекским путает даже его родная дочь.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

6 — 17 июля

14 — 21 августа

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
12
дней
01
часов
38
минут
46
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Лайфхак дня
Как быстро и компактно собрать чемодан в отпуск
Хакнуть
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять