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Меган Маркл и принца Гарри могут лишить титулов, если они решат зарабатывать на имени дочери

Сегодня, 13:57

Королевский эксперт объяснил, почему Меган Маркл и принц Гарри могут оказаться в центре нового скандала

Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титулов
Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться титулов
Фото: Getty Images

В начале этого месяца Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. У герцогов Сассекских родилась дочь Лилибет-Диана, которую назвали в честь бабушки и прабабушки. Некоторые эксперты и предполагают, что благодаря появлению на свет малышки, паре удасться наладить отношения с членами королевской семьи. Но существует версия, что из-за имени дочери Меган Маркл и принц Гарри могут окончательно испортить отношения с Елизаветой II.

Королевский эксперт Даниэла Эльзер рассказала изданию Express, что если пара начнет монетизировать имя своей дочери, то это очень разозлит королеву. Она это расценит, что и на ее имени наживаются. В результате, Елизавета II может лишить Меган и Гарри, а также их теперь уже двоих детей королевских титулов.

Королева Елизавета II/Меган Маркл и принц Гарри
Королева Елизавета II/Меган Маркл и принц Гарри
Фото: YouTube, facebook.com/thairoyalfamily

"Если они будут использовать это имя для каких-либо коммерческих целей, то королева может отделить их от монархии, чтобы защитить корону", – рассказала эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл приобрели два интернет-домена для личного сайта дочери – LilibetDiana.com и LiliDiana.com. Пока не один из них не активен.

Стоит отметить, вокруг имени дочери герцогов Сассекских не утихают скандалы. Принцесса Беатрис обвинила Меган Маркл в том, что она украла ее идею с именем для дочери. Оказывается, внучка Елизаветы II, которая недавно объявила о своей беременности, хотела назвать свою дочь детским прозвищем королевы – Лилибет. Также пара собирается судиться с BBC из-за имени дочери.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл и принца Гарри.

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