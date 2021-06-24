Интервью с Опрой и жизнь в США: смотрим новый тизер фильма о Меган Маркл и принце Гарри (видео)

Художественный фильм расскажет о переезде герцогов Сассекских из Великобритании в США. Проект покажет американский телеканал Lifetime. Зрители пока не в восторге

Про Меган Маркл и принца Гарри сняли сериал / Фото: скриншот

Меган Маркл и принц Гарри дали свое скандальное интервью Опре Уинфри в марте этого года. Прошло буквально три месяца, а об этом событии уже сняли фильм. В Instagram телеканала Lifetime появился тизер проекта о переезде Меган и Гарри в США, их жизни там и ссоре с королевской семьей.

"Не у всех сказок счастливый финал. Ловите тизер нового фильма "Гари и Меган: Побег из дворца", – говорится в описании к видео.

Главные роли в проекте исполнили актеры Сидни Мортон и Джордан Дин.

Отметим, что это не первая картина про герцогов Сассекских, которую снимает телеканал Lifetime. Фильм "Гарри и Меган: Побег из дворца" стал уже третьей кинолентой про знаменитую пару. Первый фильм называется "Королевский роман" – там идет речь об отношениях Гарри и Меган до брака. Вторая кинолента получила название "Королевская семья". В ней описывается жизнь герцогов Сассекских со всеми королевскими родственниками.

В комментариях к видео многие пользователи Instagram отметили, что они не будут смотреть очередной фильм о Гарри и Меган. У создателей проекта поинтересовались, зачем они продолжают снимать кино про герцогов Сассекских:

Я точно не буду это смотреть. Извините, но зачем нам фильм об их жизни?

О, нет. Так устала от них.

Зачем об этом сняли фильм? Чистая эксплуатация. Не буду смотреть.

Нет, спасибо.

Скриншот: Instagram

Ранее мы рассказывали, есть ли шанс у Гарри и Меган помириться со всеми родственниками, а особенно – с Елизаветой II.

Полтора года назад принц Гарри и Меган Маркл из Великобритании уехали в Канаду, а затем перебрались на постоянное место жительства в США. Супруги купили дом в солнечном Лос-Анджелесе, отказались от королевских обязанностей и даже успели родить второго ребенка, живя в Штатах. Возможно, именно их дочь Лилибет поможет родственникам помириться и найти путь к взаимопониманию.