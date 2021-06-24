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Интервью с Опрой и жизнь в США: смотрим новый тизер фильма о Меган Маркл и принце Гарри (видео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
24 июня, 13:39
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Художественный фильм расскажет о переезде герцогов Сассекских из Великобритании в США. Проект покажет американский телеканал Lifetime. Зрители пока не в восторге
Про Меган Маркл и принца Гарри сняли сериал
Про Меган Маркл и принца Гарри сняли сериал / Фото: скриншот

Меган Маркл и принц Гарри дали свое скандальное интервью Опре Уинфри в марте этого года. Прошло буквально три месяца, а об этом событии уже сняли фильм. В Instagram телеканала Lifetime появился тизер проекта о переезде Меган и Гарри в США, их жизни там и ссоре с королевской семьей.

"Не у всех сказок счастливый финал. Ловите тизер нового фильма "Гари и Меган: Побег из дворца", – говорится в описании к видео.

Главные роли в проекте исполнили актеры Сидни Мортон и Джордан Дин.

Отметим, что это не первая картина про герцогов Сассекских, которую снимает телеканал Lifetime. Фильм "Гарри и Меган: Побег из дворца" стал уже третьей кинолентой про знаменитую пару. Первый фильм называется "Королевский роман" – там идет речь об отношениях Гарри и Меган до брака. Вторая кинолента получила название "Королевская семья". В ней описывается жизнь герцогов Сассекских со всеми королевскими родственниками.

В комментариях к видео многие пользователи Instagram отметили, что они не будут смотреть очередной фильм о Гарри и Меган. У создателей проекта поинтересовались, зачем они продолжают снимать кино про герцогов Сассекских:

  • Я точно не буду это смотреть. Извините, но зачем нам фильм об их жизни?
  • О, нет. Так устала от них.
  • Зачем об этом сняли фильм? Чистая эксплуатация. Не буду смотреть.
  • Нет, спасибо.
Скриншот: Instagram

Ранее мы рассказывали, есть ли шанс у Гарри и Меган помириться со всеми родственниками, а особенно – с Елизаветой II.

Полтора года назад принц Гарри и Меган Маркл из Великобритании уехали в Канаду, а затем перебрались на постоянное место жительства в США. Супруги купили дом в солнечном Лос-Анджелесе, отказались от королевских обязанностей и даже успели родить второго ребенка, живя в Штатах. Возможно, именно их дочь Лилибет поможет родственникам помириться и найти путь к взаимопониманию.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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