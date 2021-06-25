Єлизавета II не зможе зустрітися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона

За інформацією інсайдерів, Єлизавета II вирішила поїхати з Лондона під час візиту принца Гаррі на батьківщину на початку липня. У неї запланована поїздка до Шотландії

Єлизавета II не зустрінеться з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона на початку липня / Фото: Getty Images

Поки офіційної заяви не було, що принц Гаррі буде присутній 1 липня в Лондоні на відкритті пам'ятника принцеси Діани. Але як стверджують джерела, герцог Сассекський не може пропустити таку подію і обов'язково буде. Щоправда, схоже, возз'єднання з королівською родиною не варто чекати. За інформацією ЗМІ, Єлизавета II не збирається зустрічатися з онуком.

Як пише Express, у королеви запланований робочий візит до Шотландії. Єлизавета II відвідає благодійні організації в Глазго.

Єлизавета II і принц Гаррі / Фото: Getty Images

У перших числах липня запланована поїздка до Шотландії і у принца Чарльза, яку він не збирається скасовувати.

За інформацією ЗМІ, на відкритті статуї принцеси Діани будуть присутні Кейт Міддлтон і принц Вільям. Зазначається, що брати з'являться на заході разом і навіть постараються встановити "тимчасове перемир'я" на пам'ять про матір.

Раніше з'явилася інформація, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть спровокувати новий скандал з Єлизаветою II через ім'я дочки. Як розповів королівський експерт, якщо пара почне монетизувати ім'я своєї дочки, то це дуже розлютить королеву. Вона це розцінить так, що і на її імені наживаються. В результаті Єлизавета II може позбавити Меган і Гаррі, а також їхніх двох дітей королівських титулів.

"Якщо вони використовуватимуть це ім'я для будь-яких комерційних цілей, то королева може відокремити їх від монархії, щоб захистити корону", – пояснив королівський експерт.

Через що в королівській сім'ї можуть посваритися – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що в США у принца Гаррі з'явився двійник. Чоловіка на ім'я Кевін Ганус з герцогом Сассекським плутає навіть його рідна дочка.