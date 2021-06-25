Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Єлизавета II не зможе зустрітися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
25 червня, 10:56
Копіювати лінк
За інформацією інсайдерів, Єлизавета II вирішила поїхати з Лондона під час візиту принца Гаррі на батьківщину на початку липня. У неї запланована поїздка до Шотландії
Єлизавета II не зустрінеться з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона на початку липня
Єлизавета II не зустрінеться з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона на початку липня / Фото: Getty Images

Поки офіційної заяви не було, що принц Гаррі буде присутній 1 липня в Лондоні на відкритті пам'ятника принцеси Діани. Але як стверджують джерела, герцог Сассекський не може пропустити таку подію і обов'язково буде. Щоправда, схоже, возз'єднання з королівською родиною не варто чекати. За інформацією ЗМІ, Єлизавета II не збирається зустрічатися з онуком.

Як пише Express, у королеви запланований робочий візит до Шотландії. Єлизавета II відвідає благодійні організації в Глазго.

Єлизавета II і принц Гаррі
Єлизавета II і принц Гаррі / Фото: Getty Images

У перших числах липня запланована поїздка до Шотландії і у принца Чарльза, яку він не збирається скасовувати.

За інформацією ЗМІ, на відкритті статуї принцеси Діани будуть присутні Кейт Міддлтон і принц Вільям. Зазначається, що брати з'являться на заході разом і навіть постараються встановити "тимчасове перемир'я" на пам'ять про матір.

Раніше з'явилася інформація, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть спровокувати новий скандал з Єлизаветою II через ім'я дочки. Як розповів королівський експерт, якщо пара почне монетизувати ім'я своєї дочки, то це дуже розлютить королеву. Вона це розцінить так, що і на її імені наживаються. В результаті Єлизавета II може позбавити Меган і Гаррі, а також їхніх двох дітей королівських титулів.

"Якщо вони використовуватимуть це ім'я для будь-яких комерційних цілей, то королева може відокремити їх від монархії, щоб захистити корону", – пояснив королівський експерт.

Через що в королівській сім'ї можуть посваритися – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що в США у принца Гаррі з'явився двійник. Чоловіка на ім'я Кевін Ганус з герцогом Сассекським плутає навіть його рідна дочка.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

6 — 17 липня

14 — 21 серпня

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 червня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
12
дній
01
годин
38
хвилин
46
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Лайфхак дня
Як швидко і компактно зібрати валізу у відпустку
Хакнути
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти