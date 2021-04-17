Елизавета II поделилась личной фотографией с принцем Филиппом. Трогательно до слез!

По просьбе королевы Великобритании ее представители опубликовали фото, на котором Ее Величество позирует вместе с супругом в Шотландии

Фото Елизаветы II и принца Филиппа, который ушел из жизни 9 апреля, было опубликовано по личной просьбе королевы в официальном Instagram-аккаунте британской королевской семьи.

На теплом и трогательном снимке Ее Величество с супругом позируют в Шотландии. Снимок был сделан более 17-ти лет назад. Автором фото выступила Софи, графиня Уэссекская – супруга принца Эдварда, младшего сына королевы и принца Филиппа.

"Королева желает поделиться этой личной фотографией, сделанной с герцогом Эдинбургским на вершине холма Койлс-де-Мюик, Шотландия, в 2003 году", – говорится в описании к фото.





Принц Филипп и Елизавета ІІ Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принц Филипп и Елизавета II поженились в 1947 году – в браке пара прожила 73 года. У них родилось четверо детей: принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна.

Ранее мы рассказывали все подробности похорон принца Филиппа. Узнайте, как пройдет траурная церемония, и почему Елизавета II попросила принцев Уильяма и Гарри держаться друг от друга подальше.

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