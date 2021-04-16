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4 доказательства того, что принц Филипп — икона мужского стиля

Сегодня, 17:49

Рассказываем, почему герцога Эдинбургского можно считать трендсеттером

9 апреля скончался 99-летний принц Филипп. С тех пор мир непрерывно обсуждает, каким он был, вспоминает значимые события жизни герцога Эдинбургского и репостит его хлесткие цитаты. За последние несколько дней мы вновь увидели супруга Елизаветы II храбрым солдатом, влюбленным молодым парнем и мудрым старцем. Но есть еще одна грань личности принца Филиппа, которая заслуживает отдельного внимания. Его стиль.

Во многом именно герцог Эдинбургский задал тон тому, как должен одеваться настоящий джентльмен. Более того, его лучшие образы актуальны до сих пор. Принц Филипп — первый и единственный, кто в 94 года вошел в рейтинг "Самых стильно одетых мужчин". Он занял 18-ю строчку и обогнал собственных внуков Уильяма и Гарри, которым досталось лишь 38-е место.

Принц Филипп, 1990
Принц Филипп, 1990
Фото: Getty Images

Мы решили углубиться в архивные фотографии герцога Эдинбургского, чтобы лучше понять, в чем же заключался феномен его стиля.

Дьявол в мелочах

Принц Филипп не мог позволить себе одеваться ярко, чтобы не затмевать королеву. Но он нашел элегантное решение этой проблемы — аксессуары. Не изменяя приглушенной цветовой гамме, герцог добивался выразительности каждого образа. Только взгляните: кэпи, ремень с тиснением и массивной пряжкой, замшевые перчатки в тон туфель, галстук и очки. Все продумано до мелочей.

Принц Филипп, 1984
Принц Филипп, 1984
Фото: Getty Images

Мода вне времени

Герцог Эдинбургский не просто придерживался классического стиля — он определил его каноны. Да, безупречно скроенные пиджаки и накрахмаленные рубашки Филиппа сегодня годятся только для очень торжественных случаев. Зато расслабленные чиносы, футболки поло и тренчи — бессмертный хит.

Принц Филипп, 1957
Принц Филипп, 1957
Фото: Getty Images

Спортивный стиль

Муж королевы был поклонником активного отдыха. Он посещал всевозможные соревнования, устраивал их сам и не отказывался от игры в поло или крикет. Именно на стадионе герцог мог вернуться к своему образу плейбоя, от которого девушкам сносило крышу еще до брака с Елизаветой. Впрочем, по фото ниже ясно, что даже после свадьбы Филипп продолжал похищать сердца.

Принц Филипп, 1950
Принц Филипп, 1950
Фото: Getty Images

Главное, чтобы костюмчик сидел

Все 73 года с момента переезда в королевский дворец принц Филипп оставался верен портным с Сэвил-Роу. Он считал принципиально важным, чтобы костюм был подогнан идеально. Первым справился с этой задачей "на отлично" Джон Кент — и с тех пор герцог одевался только в его ателье. Рубашки муж королевы заказывал в легендарном Ede&Ravenscroft, военную униформу — у Davies&Son.

Принц Филипп, 1974
Принц Филипп, 1974
Фото: Getty Images

Напомним, что прощание с принцем Филиппом состоится завтра, 17 апреля. Все подробности похорон герцога Эдинбургского уже известны.

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