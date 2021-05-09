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Елена Кравец выглядит как ее мама в молодости: мы сравнили их фото

Сегодня, 16:55

Звезда "Женского квартала" показала архивный снимок своей мамы

Сегодня, в День матери, многие звезды шоу-бизнеса делятся в соцсетях семейными снимками, на которых запечатлены вместе с мамами. Елена Кравец опубликовала в Instagram-профиле фотографию своей мамы в молодости, которая нас очень удивила.

Как выглядит мама Елены Кравец

На черно-белом фото мама Елены запечатлена в профиль – у нее короткая стрижка и челка. "Надо же, у нас с тобой почти одинаковые стрижки, мамуль...) Можно многое тут написать и оставить, но я лучше пойду позвоню тебе, да?", – написала артистка в посте.

Фото: instagram.com/lennykravets

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Елена Кравец с новой стрижкой

Сама Лена недавно кардинально сменила имидж. 44-летняя актриса сделала каре, чем очень удивила поклонников.

Фото: instagram.com/lennykravets

А ранее певица Джамала расплела афрокосички, с которыми планировала ходить все лето.

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