Елена Кравец сделала каре и помолодела на 10 лет: Психанула, как говорится (фото)
Звезда "Квартала 95" удивила поклонников своим преображением к лету. 44-летняя актриса попрощалась с длинными волосами
Актриса Елена Кравец, которая летом переболела коронавирусом, отстригла свои локоны и сделала каре. Теперь звезда стала похожа на саму себя из 90-х, когда она играла в составе КВН. По словам актрисы, она захотела перемен, но также не исключила, что это влияние весны.
В Instagram Елена Кравец опубликовала селфи из авто и показала подписчикам свой новый образ. Теперь у звезды челка и короткая стрижка.
"Психанула, как говорится! Очень уж захотелось перемен!", – написала Елена Кравец.
Поклонники единогласно признали, что стрижка актрисе к лицу.
- "Минус 10 по паспорту!"
- "Так неожиданно и такая легкость. Молодец!"
- "Ой, а вам идёт!"
- "Вау! Шикарно! Как минимум 10 лет куда-то пропало"
- " – 20 лет"
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