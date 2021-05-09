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Олена Кравець виглядає як її мама в молодості: ми порівняли їхні фото

Сьогодні, 16:55

Зірка "Жіночого кварталу" показала архівний знімок своєї мами

Сьогодні, в День матері, багато зірок шоу-бізнесу діляться в соціальних мережах сімейними знімками, на яких зображені разом із мамами. Олена Кравець опублікувала в Instagram-профілі фотографію своєї мами в молодості, яка нас дуже здивувала.

Як виглядає мама Олени Кравець

На чорно-білому фото мама Олени відображена в профіль – у неї коротка стрижка і чолка. "Треба ж, у нас з тобою майже однакові стрижки, мамуся...) Можна багато тут написати і залишити, але я краще піду подзвоню тобі, так?", – написала артистка у пості.

Фото: instagram.com/lennykravets

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Олена Кравець з новою стрижкою

Сама Олена нещодавно кардинально змінила імідж. 44-річна акторка зробила каре, чим дуже здивувала шанувальників.

Фото: instagram.com/lennykravets

А раніше співачка Джамала розплела афрокосички, з якими планувала ходити все літо.

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