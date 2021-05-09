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Маша Ефросинина впервые за долгое время показала дочь Нану

Сегодня, 12:10

Телеведущая опубликовала трогательное фото с дочкой и своей мамой

Мы уже писали, что знаменитости поздравляют сегодня своих мам с важным Днем матери. Маша Ефросинина не осталась в стороне, более того, она впервые за долгое время показал свою дочку Нану Хромаеву.

В феврале дочь телеведущей улетела на обучение в Канаду, а теперь Маша сообщила, что та вернулась домой. В Instastories Ефросинина опубликовала короткое видео с дочерью.

Скриншот: instagram.com/stories/mashaefrosinina

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А позже Маша выложила очень теплое семейное фото с Наной и своей мамой. "День нежности, безусловной любви и приятных мурашек от каждого ощущения, связанного с материнством...", – написала ведущая.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о болезни своей дочери.

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