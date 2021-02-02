Екатерина Репяхова и Виктор Павлик рассекретили имя ребенка

Супруги готовятся стать родителями этим летом

В начале января стало известно, что Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова ждут ребенка. Для пары это будет первый общий малыш, и они уже знают его пол.

Пока СМИ пишут, кто именно родится у Репяховой – мальчик или девочка, будущие родители рассекретили имя, которое приготовили для первенца.

В Instastories супруга певца опубликовала короткое видео, где они с Виктором рассекретили имя ребенка, а вот пол оставили в тайне.

Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

"Хоть мальчик, хоть девочка, будет Миша. Михаил или Мишель", – признались Репяхова и Павлик.

Они добавили, что знают пол ребенка, но расскажут об этом позже – на специальной вечеринке.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали мужем и женой 29 мая 2020 года. Они не сразу сообщили о свадьбе, а скрывали это почти две недели.

В начале августа минувшего года Виктор Павлик потерял своего 21-летнего сына Павла, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

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