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Виктор Павлик об отцовстве в 55 лет: "Уже нет ветра в голове"

Сегодня, 19:29

У Павлика есть двое взрослых детей и внуки

Украинский певец Виктор Павлик, который рассказал, на чьи деньги они с супругой живут во время карантина, поделился своими размышлениями об отцовстве в 55 лет.

Сейчас у Виктора есть двое детей: 36-летний сын Александр и 34-летняя дочь Кристина. Младший сын певца – 21-летний Павел, к сожалению, ушел из жизни в августе прошлого года. Также у артиста есть двое внуков.

"Я уже в таком возрасте, что ребенок, который у нас должен родиться – желанный. Это уже серьезный подход и серьезнее волнение. Чем я был моложе, тем больше было ветра в голове, тем больше я тогда гулял – концерты, друзья, пиво. На сегодняшний день нет того ветра в голове, мне хочется семейного очага", – признается Павлик.

Виктор Павлик с супругой Екатериной Репяховой
Виктор Павлик с супругой Екатериной Репяховой
Фото: instagram.com/repyahovakate

Смотрите эксклюзивное интервью Виктора Павлика для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

Ранее Виктор Павлик впервые рассказал, как и кто помогает ему справиться с потерей сына.

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