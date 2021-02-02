Катерина Репяхова і Віктор Павлік розсекретили ім'я дитини

Вони готуються стати батьками влітку

На початку січня стало відомо, що Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Репяхова чекають на дитину. Для них це буде перший спільний малюк, і вони вже знають його стать.

Поки ЗМІ пишуть, хто саме народиться у Репяхової – хлопчик чи дівчинка, майбутні батьки розсекретили ім'я, яке приготували для первістка.

В Instastories дружина співака опублікувала коротке відео, де вони з Віктором розсекретили ім'я для дитини, а от стать залишили в таємниці.

Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

"Хоч хлопчик, хоч дівчинка, буде Міша. Михайло або Мішель", – зізналися Репяхова і Павлік.

Вони додали, що знають стать дитини, але розкажуть про це пізніше – на спеціальній вечірці.

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова стали чоловіком і дружиною 29 травня 2020 року. Вони не відразу повідомили про весілля, а приховували це майже два тижні.

На початку серпня минулого року Віктор Павлік втратив свого 21-річного сина Павла, який кілька років боровся із онкологічним захворюванням.

Дивіться відверте інтерв'ю з Віктором Павліком:

Раніше ми розповідали про те, що співачка Halsey оголосила про свою вагітність у відвертій фотосесії.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися