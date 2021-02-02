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Катерина Репяхова і Віктор Павлік розсекретили ім'я дитини

Сьогодні, 14:30

Вони готуються стати батьками влітку

На початку січня стало відомо, що Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Репяхова чекають на дитину. Для них це буде перший спільний малюк, і вони вже знають його стать.

Поки ЗМІ пишуть, хто саме народиться у Репяхової – хлопчик чи дівчинка, майбутні батьки розсекретили ім'я, яке приготували для первістка.

В Instastories дружина співака опублікувала коротке відео, де вони з Віктором розсекретили ім'я для дитини, а от стать залишили в таємниці.

Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

"Хоч хлопчик, хоч дівчинка, буде Міша. Михайло або Мішель", – зізналися Репяхова і Павлік.

Вони додали, що знають стать дитини, але розкажуть про це пізніше – на спеціальній вечірці.

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Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова стали чоловіком і дружиною 29 травня 2020 року. Вони не відразу повідомили про весілля, а приховували це майже два тижні.

На початку серпня минулого року Віктор Павлік втратив свого 21-річного сина Павла, який кілька років боровся із онкологічним захворюванням.

Дивіться відверте інтерв'ю з Віктором Павліком:

Раніше ми розповідали про те, що співачка Halsey оголосила про свою вагітність у відвертій фотосесії.

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