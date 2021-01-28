Певица Halsey заявила о своей беременности в откровенной фотосессии

Артистка поделилась серией пикантных фото

26-летняя американская певица Halsey (Холзи) впервые станет мамой. О своей беременности звезда заявила в Instagram, опубликовав серию фото с округлившимся животом.

На снимках певица позирует в одних лишь джинсах. На еще одном фото она запечатлена в радужном бюстгальтере.

"Сюрприз", – лаконично подписала фото Halsey.

Halsey Фото: instagram.com/iamhalsey

В комментариях ее поздравили друзья, коллеги и поклонники. Под фото также оставил свое сообщение бойфренд артистки – сценарист и продюсер Алев Айдин. До этого пара не раскрывала свои отношения.

Halsey Фото: instagram.com/iamhalsey

"Сердце переполнено любовью, я люблю тебя, дорогая" – написал Алев, на что в комментариях Halsey ответила ему: "Я люблю тебя! И я уже люблю этого человечка!"

Отметим, что это не первая публичная беременность артистки. В 2015 году у Halsey случился выкидыш во время концертного тура.

Halsey Фото: instagram.com/iamhalsey

Напомним, беременная Эмили Ратаковски покрасовалась в купальнике на яхте. Ранее мы сообщали, что Кети Топурия родила второго ребенка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться