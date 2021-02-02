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Собственная кондитерская и розовый замок: Кайли Дженнер устроила шикарный праздник в честь 3-летия дочери (фото)

Сегодня, 09:37

23-летняя Дженнер поделилась кадрами празднования в Instagram

Кайли Дженнер, которую затроллили за дешевый душ в особняке за 35 миллионов долларов, показала, как отпраздновала день рождения своей дочери Сторми. Малышку бизнесвумен родила 1 февраля 2018 года от Трэвиса Скотта.

Яркими кадрами празднования Кайли поделилась в Instastories, отметив, что на домашней вечеринке присутствовали кузены Сторми и вся семья Дженнер.

Фото: instagram.com/stories/kyliejenner

Позже Кайли Дженнер показала дочку, одетую в пышное розовое платье и тиару. На вечеринке были собственная кондитерская Сторми, фургончик с мороженым, фургон с едой, надувная горка и одежда, посвященная имениннице.

Фото: instagram.com/stories/kyliejenner
Фото: instagram.com/stories/kyliejenner

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Фото: instagram.com/stories/kyliejenner

Обеденный стол был украшен разноцветными воздушными шарами и стоял возле замка. Кайли также нашла для дочери карету, полностью сделанную из воздушных шаров.

Фото: instagram.com/stories/kyliejenner
Фото: instagram.com/stories/kyliejenner

В октябре 2019 года Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались. "Мы с Трэвисом прекрасно ладим, и все наше внимание сосредоточено сейчас на Сторми! ️Наша дружба и наша дочь в приоритете. В СМИ все драматизируют", – заявила тогда Кайли.

Ранее мы писали, что 23-летняя миллиардерша Кайли Дженнер обнажилась в фотосессии для украинского фотографа.

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