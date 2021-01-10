Это произошло: молодая жена Виктора Палика беременна (фото)

Первыми фотографиями в положении Катя Репяхова поделилась в Instagram

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова вскоре станут родителями. Молодая супруга популярного певца, которая недавно попала в ДТП, беременна! Об этом сама Катя рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка опубликовала в соцсети несколько совместных фото с Павликом.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", – коротко написала в посте Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

На снимках она позирует рядом со звездным мужем, нежно положа одну руку на свой беременный живот, который пока что не очень увеличился в размерах. Это свидетельствует о том, что Катя на ранних сроках беременности.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали мужем и женой 29 мая 2020 года. Они не сразу сообщили о свадьбе, а скрывали это почти две недели.

В начале августа минувшего года Виктор Павлик потерял своего 21-летнего сына Павла, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

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