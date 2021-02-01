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42-летняя Летиция Каста в четвертый раз станет мамой: фото

Сегодня, 14:52

У модели и актрисы уже есть трое детей: две дочери и сын

42-летняя французская супермодель и актриса Летиция Каста в четвертый раз станет мамой. Об этом свидетельствует фото, которое французский таблоид Voici разместил на обложке.

И хоть сама Летиция пока не подтверждает информацию о беременности, округлившийся живот звезды уже не скроешь.

Летиция Каста
Летиция Каста
Фото: instagram.com/laetitiacasta, voici.fr

Для Летиции это будет четвертый ребенок. У знаменитости уже есть трое детей от прошлых отношений: 19-летняя дочь Сатин, 14-летний сын Орландо и 11-летняя дочь Афина.

Фото: voici.fr

Отцом четвертого ребенка станет супруг Летиции, 37-летний актер Луи Гаррель. Пара поженилась в 2017 году, до этого они встречались два года. Для Луи это будет первый биологический ребенок, от прошлого брака у Гарреля есть две приемные дочери.

Летиция Каста и Луи Гаррель
Летиция Каста и Луи Гаррель
Фото: Getty Images

Напомним, певица Halsey объявила о своей беременности в откровенной фотосессии. Ранее мы сообщали, что Кети Топурия родила второго ребенка.

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