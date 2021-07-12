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Джеджула собирается судиться с супругой из-за маленькой дочери. Леус ответила

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
12 июля, 15:22
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Андрей Джеджула рассказал, его супруга Юлия Леус не дает ему проводить время с дочерью Аделиной. Супруги собираются выяснять отношения в суде
Андрей Джеджула собирается судиться с супругой
Андрей Джеджула собирается судиться с супругой / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Андрей Джеджула и его супруга Юлия Леус продолжают выяснять свои отношения. Телеведущий заявил, что Юлия на выходных съехала с их квартиры и забрала все вещи. Как отметил Джеджула, его супруга собирается установить порядок встреч с их общей дочерью Аделиной, которая родилась в феврале этого года, через суд.

В опубликованном видео в Instagram Джеджула отметил, что его сложные отношения с пока еще женой не должны мешать ему встречаться с дочерью. Как считает телеведущий, с законами в стране нужно что-то делать.

В этой стране пора уже что-то начать делать с законами, при которых у одного из родителей авторитарные права на ребенка при равных возможностях и навыках по воспитанию и уходу за ним! И естественно, возможность вкладывать в уши с детства ребенку свою версию происходящего и свою "беспристрастную" историю! Кто вообще решает такое, что кто-то из любящих родителей важнее?! Как можно увезти ребенка в неизвестном направлении и не сообщать адрес! – написал Джеджула.

Пока еще супруга телеведущего Юлия Леус быстро отреагировала на пост Джеджулы. У себя в InstaStories она заявила, что на протяжении недели Андрей не интересовался дочерью.

Юлия все жалобы супруга в соцсетях назвала игрой на публику. Леус отметила, что была не против встреч Джеджулы с дочерью до тех пор пока он не начал писать посты с обвинениями в Instagram.

Налил на меня кучу грязи и вранья. Скажите, после всего я захочу видеть его и привозить ему ребенка без суда? Я не хочу его видеть. Пусть суд решает все, – сказала Юлия.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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