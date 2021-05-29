Джеджула отказался слушать комментарий жены об их отношениях: Ей нравится делать из меня исчадие ада

Шоумен утверждает, что помимо работы занимается домашними делами, хотя другие мужчины такого бы не делали

Андрей Джеджула Фото: YouTube

Андрей Джеджула и Юлия Леус обменивались обвинениями еще до рождения их общего ребенка. В конце декабря прошлого года супруга шоумена попала в больницу с угрозой выкидыша, кроме того, Юлия угрожала Андрею разводом.

Развода не случилось, а в конце февраля пара стала родителями – у них появилась дочь Аделина. Но от своих слов Леус не отказывается – она утверждает, что Джеджула абьюзер, он поднимал на нее руку и эмоционально подавлял.

В недавнем интервью для "Позаочі", опубликованном в YouTube-канале шоу, Андрей Джеджула признался, что они и супругой живут вместе, Юлия заботится о дочери, а он – взял на себя все домашние дела.

Андрей Джеджула и Юлия Леус с новорожденной дочкой Аделиной Фото: instagram.com/djedjula

При этом шоумен не захотел слушать комментарий Юлии Леус, который она дала специально для этого интервью. "Чтоб я сейчас не сделал – все будет плохо. Моя точка зрения явно идет в разрез с ее точкой зрения... Ей очень нравится делать из себя жертву, а из меня – исчадие ада. А я не хочу, я устал", – заявил Джеджула.

Он добавил, что старается облегчить жизнь жене, хоть та и утверждает, что муж ей не помогает. "Вся моя жизнь состоит из того, что я хожу на работу, взял на себя абсолютно все хозяйственные вопросы. Это мое личное желание. Я хочу максимально облегчить ее жизнь", – подытожил Андрей Джеджула.

Напомним, что у Юлии есть 18-летняя дочь Ангелина от предыдущего брака, а у Андрея – сын Даниэль от Санты Димопулос, которому 12 лет.

Напомним, что ранее супруга Джеджулы рассказала об их отношениях после обвинений в домашнем насилии.

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