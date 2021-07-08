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Джеджула назвал супругу манипулятором после публичных обвинений. Досталось и Димопулос

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
8 июля, 07:46
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В начале этого года Юлия Леус и Андрей Джеджула стали родителями. Но еще до рождения дочери между супругами возник скандал
Андрей Джеджула резко высказался о Юлии Леус и Санте Димопулос
Андрей Джеджула резко высказался о Юлии Леус и Санте Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos, instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Скандал между Андреем Джеджулой и Юлией Леус набирает новые обороты. Телеведущий решил на своей странице в Instagram ответить на все обвинения супруги.

Как отметил Андрей, он не хотел выносить ссор из избы пока жена была беременна и кормила грудью, плюс у него был контракт с одним из телеканалов и он не мог комментировать ситуацию.

Джеджула обвинил Леус, что она слишком много времени уделяет Instagram и что сейчас она пиарится на его имени.

А вы знали Юлю до знакомства со мной? Она была известным блогером? Бизнесвумен? Спортсменкой? Мотиватором? Кем? Дайте угадаю:"Хайп – великая сила" Но хайп на человеке, за счет которого ты живешь – это низко! – написал телеведущий.

Андрей Джеджула ответил на обвинения Юлии Леус
Андрей Джеджула ответил на обвинения Юлии Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Джеджула считает Леус манипулятором.

Юля прекрасный манипулятор и даже сейчас она манипулирует вашим мнением. И для нее не приемлемо любое инакомыслие! Попробуйте ради интереса пойти в разрез с ее взглядами! Увидите чем закончится! – поделился телеведущий.

Джеджула отметил, что Леус его постоянно оскорбляла и грозилась сделать все, чтобы их общая дочь Аделина возненавидела отца.

Ты будешь один! Я найду папу Аделичке! Она тебя возненавидит! Я все сделаю, чтобы ты ее не видел, – привел в пример слова супруги Андрей.

Андрей Джеджула назвал Юлию Леус манипулятором
Андрей Джеджула назвал Юлию Леус манипулятором / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей прокомментировала обвинения Юлии, что он скрывал от нее, что его отец заболел COVID-19 и Леус заразилась от свекра. Джеджула отметил, что тщательно следил за гигиеной домочадцев в условиях коронавируса, а также перед поездками получил результат теста, подтверждающий, что он здоров.

Опроверг Джеджула слова Леус, что он ничего не делает.

С момента статей в СМИ, где моя благоверная утверждает, что я ничем не помогаю, я, закрыв глаза на эту ложь, шел и готовил, и делал все, понимая, что, когда кормишь маму, кормишь и доченьку! – заявил Джеджула.

Так как супруга закончила кормить ребенка грудью, Андрей заявил, что теперь они будут делить обязанности поровну.

Теперь все закончилось с момента, как Юля перестала кормить грудью. Кухня есть. Руки-ноги есть. Вперед! Теперь мы на равных и эксклюзивность закончилась. Все остальное по уходу я умею делать прекрасно, – заявил Джеджула.

Шоумен добавил, что оставил больную супругу с ребенком на два дня и одну ночь, потому что обязан был сыграть в антрепризе, которую готовили полгода. Как отметил телеведущий, другого актера найти не могли.

Андрей Джеджула прокомментировал высказывания Юлии Леус
Андрей Джеджула прокомментировал высказывания Юлии Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Прокомментировал Джеджула и высказывания бывшей возлюбленной – Санты Димопулос. Ему не понравились слова Санты, что Андрей "остановился в развитии" и плохо влияет на их общего сына .

О моем развитии вдруг заговорил человек, результаты сессий которого в универе прямо зависели от моих знаний, – заявил Джеджула.

Джеджула не понимает, почему Санта решила комментировать его личную жизнь.

Андрей Джеджула прокомментировал обвинения Юлии Леус
Андрей Джеджула прокомментировал обвинения Юлии Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула прокомментировал скандал с Юлией Леус
Андрей Джеджула прокомментировал скандал с Юлией Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Юлия уже успела прокомментировать пост Андрея.

Стыдно мне, конечно, что родила от такого горе мужика, не достойного меня и тем более доченьки, которой будет стыдно за все это. Да и старость без дочери ты уже себе сегодня обеспечил!Ты очень плохо знаешь девочек, кто обидел их маму, очень дорого платятся за это, – написала Леус под постом Джеджулы, назвав его публикацию пиаром.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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