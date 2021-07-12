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Джеджула збирається судитися з дружиною через маленьку дочку. Леус відповіла

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
12 липня, 15:22
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Андрій Джеджула розповів, його дружина Юлія Леус не дає йому проводити час з дочкою Аделіною. Подружжя збираеться з'ясовувати стосунки в суді
Андрій Джеджула збирається судитися з дружиною
Андрій Джеджула збирається судитися з дружиною / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Андрій Джеджула і його дружина Юлія Леус продовжують з'ясовувати свої стосунки . Телеведучий заявив, що Юлія на вихідних з'їхала з їхньої квартири і забрала всі речі. Як зазначив Джеджула, його дружина збирається встановити порядок зустрічей з їхньою спільною дочкою Аделіною , яка народилася в лютому цього року , через суд.

В опублікованому відео в Instagram Джеджула зазначив, що його складні стосунки з поки ще дружиною не повинні заважати йому зустрічатися з дочкою. Як вважає телеведучий, з законами в країні потрібно щось робити.

У цій країні пора вже щось почати робити з законами, при яких у одного з батьків авторитарні права на дитину при рівних можливостях і навичках по вихованню і догляду за ним! І природно, можливість вкладати у вуха з дитинства дитині свою версію того, що відбувається і свою "неупереджену" історію! Хто взагалі вирішує таке, що хтось із люблячих батьків важливіше ?! Як можна відвезти дитину в невідомому напрямку і не повідомляти адресу! – написав Джеджула.

Поки що дружина телеведучого Юлія Леус швидко відреагувала на пост Джеджули. У себе в InstaStories вона заявила, що впродовж тижня Андрій не цікавився дочкою.

Юлія всі скарги чоловіка в соцмережах назвала грою на публіку. Леус зазначила, що була не проти зустрічей Джеджули з дочкою до тих пір поки він не почав писати пости зі звинуваченнями в Instagram.

Налив на мене купу бруду і брехні. Скажіть, після всього я захочу бачити його і привозити йому дитину без суду? Я не хочу його бачити. Нехай суд вирішує все, – сказала Юлія.

Як зірки переживають розлучення, дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали про найскандальніші розлучення в українському шоу-бізнесі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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