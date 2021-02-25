Андрей Джеджула стал отцом во второй раз: трогательные фото
Сегодня, 10:14
У телеведущего и еще жены родилась дочь
После всех скандалов Юлия Леус и Андрей Джеджула сообщили радостную новость – они стали родителями. У пары родилась девочка. Фото они уже опубликовали в Instagram.
Новоиспеченная мама уже опубликовала пост и рассекретила имя малышки.
"Аделина. 3840/55. Это любовь", – коротко написала Юлия.
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