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Андрей Джеджула стал отцом во второй раз: трогательные фото

Сегодня, 10:14

У телеведущего и еще жены родилась дочь

После всех скандалов Юлия Леус и Андрей Джеджула сообщили радостную новость – они стали родителями. У пары родилась девочка. Фото они уже опубликовали в Instagram.

Новоиспеченная мама уже опубликовала пост и рассекретила имя малышки.

Андрей Джеджула и Юлия Леус с новорожденной дочкой Аделиной
Андрей Джеджула и Юлия Леус с новорожденной дочкой Аделиной
Фото: instagram.com/djedjula

"Аделина. 3840/55. Это любовь", – коротко написала Юлия.

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