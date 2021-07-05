Он неадекватный: супруга Андрея Джеджулы хочет уехать от него вместе с ребенком

Юлия Леус заразилась коронавирусом и сложно переносит болезнь. Ухаживать за ребенком ей помогает супруг Андрей Джеджула, который постит в Instastories фото и видео с дочкой Аделиной.
Заботливый папа кормит малышку и меняет ей памперсы, но жена не самым лучшим образом отзывается о нем.
В сторис Юлия Леус назвала Джеджулу "неадекватным" и призналась, что очень ждет своего выздоровления, чтобы ехать на другую квартиру.
"Я очень плохо себя чувствую, но я конечно прокомментирую это чудовище, которое выставляет у себя сторис как он кормит ребенка, теперь он выставляет как он памперсы заворачивает в треугольник... Это просто больной человек, он неадекватный, у него с головой не все в порядке. Я уже просто считаю дни, когда я вылечусь и заберу отсюда ребенка", – сказала супруга Андрея Джеджулы у себя в сторис.
Леус отметила, что не хочет, дабы ее дочь "росла с таким отцом". По словам Юли, ей тяжело одновременно лечиться и смотреть за ребенком, потому что ей страшно оставлять Аделину "с этим неадекватным человеком".
Андрей Джеджула и Юлия Леус вместе с детьми проживают в одной квартире, несмотря на ссоры и скандалы. Напомним, что в конце декабря прошлого года супруга шоумена попала в больницу с угрозой выкидыша, кроме того, Юлия угрожала Андрею разводом.
Как звезды переживают разводы, смотрите в сюжете:
Напомним, что ранее Санта Димопулос резко высказалась о своем бывшем муже Андрее Джеджуле.