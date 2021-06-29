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Супруга Джеджулы заразилась ковидом от свекра: Все дома знали, кроме меня

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 июня, 15:16
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Юлия Леус съехала с маленькой дочкой на квартиру, потому что заболела CОVID-19. Ее супруг Андрей Джеджула решил, что она пропала, и обратился в полицию
Андрей Джеджула и Юлия Леус с новорожденной дочкой Аделиной
Андрей Джеджула и Юлия Леус с новорожденной дочкой Аделиной / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула и Юлия Леус вместе с детьми проживают в одной квартире, несмотря на ссоры и скандалы. Напомним, что в конце декабря прошлого года супруга шоумена попала в больницу с угрозой выкидыша, кроме того, Юлия угрожала Андрею разводом.

Стало известно, что Леус заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram-профиле. Отвечая на вопросы фолловеров, жена Джеджулы призналась, что ведущий заявил в полицию о ее пропаже.

"Я на два дня переехала. Он мне не звонил и не спрашивал, где мы. Мне позвонили из полиции и сказали, что он заявил обо мне как о пропавшей без вести с ребенком. Это при том, что я была активной в соцсети. Полиция, конечно, посмеялась и предложила его доктору показать. А мне вот интересно, что живет в голове у этого человека", – сказала Юлия Леус.

Скриншот: instagram.com/yla__yla

Супруга Андрея Джеджулы заразилась от своего свекра, который находится в больнице с COVID-19. Юлия Леус сообщила, что узнала об этом в Instagram, в то время как родные скрыли от нее эту новость.

"Мне написали, что отец Андрея лежит в больнице с коронавирусом, а жил он с нами последнее время, побежала сразу сдавать тест, он положительный. Все дома знали, кроме меня", – написала Леус.

У Юлии Леус есть 18-летняя дочь Ангелина от предыдущего брака, а у Андрея – сын Даниэль от Санты Димопулос, которому 12 лет. В конце февраля пара стала родителями – у них появилась дочь Аделина.

Как звезды переживают разводы, смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее супруга Джеджулы рассказала об их отношениях после обвинений в домашнем насилии.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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