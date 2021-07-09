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Девушка, на которую Королеву подала в суд после измены Тарзана, сбежала за границу накануне заседания

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
9 июля, 12:32
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Наташа Королева не собирается прощать девушку, которая опубликовала видео с изменой Тарзана, и будет с ней судиться
Девушка, которая сняла измену Тарзана, сбежала накануне суда
Девушка, которая сняла измену Тарзана, сбежала накануне суда / Фото: Instagram

Хоть Наташа Королева простила Тарзану измену и пара помирилась, но в этой истории точка еще не поставлена. Супруги подали в суд на Милану Миломанову – подругу любовницы Тарзана, которая сняла измену стриптизера. Наташа Королева и Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) обвинили Милану в краже бриллиантов певицы и решили наказать за публикацию видео измены.

В итоге было возбуждено два уголовных дела— об изготовлении и распространении видео эротического характера и краже драгоценностей у Королевой на сумму один миллион гривен. Как пишет MK.RU, Милана сбежала накануне заседания.

Милана Миломанова сбежала за границу
Милана Миломанова сбежала за границу / Фото: instagram.com/koroleva__star, Скриншот из YouTube


Отмечается, что пока шло следствие, девушка находилась под подпиской о невыезде. Однако после направления дела в суд Милана решила уехать из страны. По некоторым данным, Миломанова улетела в Германию и в ближайшее время будет объявлена в розыск.

Напомним, Наташа Королева не любит обсуждать измену Тарзана, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в семейной драме Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы. Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Наташа Королева и Тарзан дали интервью Ксении Собчак после скандальной истории:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть.

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