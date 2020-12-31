Каждого ждет своя карма: Наташа Королева поставила точку в истории с Тарзаном

Певица опубликовала пост

Историю с изменой Тарзана Наташа Королева решила оставить в 2020 году. Несмотря на все слухи о разводе, паре удалось сохранить отношения. В Instagram певица опубликовала совместное видео с мужем.

Она написала пост, в котором призналась, что этот год был для ее семьи самым тяжелым. Но им с Тарзаном удалось пройти все испытания.



"Берегите друг друга и никогда не предавайте близких, это больно. Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой может спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу", – написала Королева.

Также певица обратилась к тем, кто пытался разрушить ее семью.

"Тех, кто пытался это сделать ждёт своя карма, и поверьте, легкая нажива и минутная слава того не стоят", – добавила артистка.

И Королева опубликовала видео, которое доказывает, что они с Тарзаном вместе.

Ранее Андрей Малахов высказался о дружбе с Наташей Королевой.

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