Дівчина, на яку Корольова подала до суду після зради Тарзана, втекла за кордон напередодні засідання

Хоч Наташа Корольова пробачила Тарзана зраду і кілька помирилася, але в цій історії крапку ще не поставлено. Подружжя подало до суду на Мілану Міломанову – подругу коханки Тарзана, яка зняла зраду стриптизера. Наташа Корольова і Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) звинуватили Мілану в крадіжці діамантів співачки і вирішили покарати за публікацію відео зради.
В результаті було порушено дві кримінальні справи – про виготовлення і поширення відео еротичного характеру і крадіжці коштовностей у Корольової на суму один мільйон гривень. Як пише MK.RU, Мілана втекла напередодні засідання.
Зазначається, що поки тривало слідство, дівчина перебувала під підпискою про невиїзд. Однак після направлення справи до суду Мілана вирішили поїхати з країни. За деякими даними, Міломанова полетіла до Німеччини і найближчим часом її буде оголошено в розшук.
Нагадаємо, Наташа Корольова не любить обговорювати зраду Тарзана, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила в сімейній драмі Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружби з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.
Наташа Корольова і Тарзан дали інтерв'ю Ксенії Собчак після скандальної історії: