Дівчина, на яку Корольова подала до суду після зради Тарзана, втекла за кордон напередодні засідання

Наташа Корольова не збирається прощати дівчину, яка опублікувала відео зі зрадою Тарзана, і буде з нею судитися

Дівчина, яка зняла зраду Тарзана, втекла напередодні суду / Фото: Instagram

Хоч Наташа Корольова пробачила Тарзана зраду і кілька помирилася, але в цій історії крапку ще не поставлено. Подружжя подало до суду на Мілану Міломанову – подругу коханки Тарзана, яка зняла зраду стриптизера. Наташа Корольова і Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) звинуватили Мілану в крадіжці діамантів співачки і вирішили покарати за публікацію відео зради.

В результаті було порушено дві кримінальні справи – про виготовлення і поширення відео еротичного характеру і крадіжці коштовностей у Корольової на суму один мільйон гривень. Як пише MK.RU, Мілана втекла напередодні засідання.

Мілана Міломанова втекла за кордон / Фото: instagram.com/koroleva__star, Скріншот з YouTube



Зазначається, що поки тривало слідство, дівчина перебувала під підпискою про невиїзд. Однак після направлення справи до суду Мілана вирішили поїхати з країни. За деякими даними, Міломанова полетіла до Німеччини і найближчим часом її буде оголошено в розшук.

Нагадаємо, Наташа Корольова не любить обговорювати зраду Тарзана, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила в сімейній драмі Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружби з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

Наташа Корольова і Тарзан дали інтерв'ю Ксенії Собчак після скандальної історії: