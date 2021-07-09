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В Сети не узнали Наташу Королеву на новом видео: Какое счастье, что есть фотошоп

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
9 июля, 08:34
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Популярную певицу Наташу Королеву подписчики часто критикуют за использовании фильтров в соцсетях. Артистка предпочитает не отвечать на негативные комментарии
Наташу Королеву раскритиковали за использовании фотошопа
Наташу Королеву раскритиковали за использовании фотошопа / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева на фото в Instagram всегда выглядит моложе своих лет. Пока одни поклонники просят рассказать секрет молодости, другие обвиняют артистку в использовании фотошопа. Новая публикация не стала исключением. Наташа Королева опубликовала новое видео, которое в Сети стали обсуждать.

Певица опубликовала видео Instagram, на котором она вместе с командой едет на съемочную площадку.

В комментария в очередной раз попросили певицу меньше использовать фильтров, отметив, что сейчас она сама на себя не похожа.

  • "Похожа Королева на Лорак"
  • "Еле узнала"
  • "Какая красивая Наташенька! Какое счастье, что есть фотошоп"
  • "Фильтры что надо"

Стоит отметить, в Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки , кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее. Наташа Королева и ее мама никак не реагируют на критику.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

Ранее в Сети раскритиковали попытку Наташи Королевой казаться моложе.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть.

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