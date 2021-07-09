В Сети не узнали Наташу Королеву на новом видео: Какое счастье, что есть фотошоп

Наташа Королева на фото в Instagram всегда выглядит моложе своих лет. Пока одни поклонники просят рассказать секрет молодости, другие обвиняют артистку в использовании фотошопа. Новая публикация не стала исключением. Наташа Королева опубликовала новое видео, которое в Сети стали обсуждать.
Певица опубликовала видео Instagram, на котором она вместе с командой едет на съемочную площадку.
В комментария в очередной раз попросили певицу меньше использовать фильтров, отметив, что сейчас она сама на себя не похожа.
- "Похожа Королева на Лорак"
- "Еле узнала"
- "Какая красивая Наташенька! Какое счастье, что есть фотошоп"
- "Фильтры что надо"
Стоит отметить, в Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки , кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее. Наташа Королева и ее мама никак не реагируют на критику.
Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:
Ранее в Сети раскритиковали попытку Наташи Королевой казаться моложе.