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День победы или День матери? Блогера Софию Стужук затравили российские фанаты (фото)

Сегодня, 10:05

Многие российские поклонники Софии не поняли, почему в Instagram девушка поздравила их с Днем матери, а не с Днем победы над нацизмом

София Стужук возмутила своих российских поклонников
София Стужук возмутила своих российских поклонников
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Украинский Instagram-блогер София Стужук, которая снялась в откровенной фотосессии для Playboy, поздравила всех своих поклонников с Днем матери, что не понравилось ее многочисленным подписчикам из России.

В своем Instagram-посте, опубликованном 9 мая, девушка сделала акцент именно на Дне матери, который отмечается каждое второе воскресенье мая и в этом году совпал с Днем победы над нацизмом.

"Международный день матери празднуется каждое второе воскресенье мая. А это значит, что он совпал и с празднованием Дня Победы, а еще Днем рождения моего любимого дедушки. Берегите близких! И всем мирного неба над головой", – написала Стужук в публикации.

Скриншот: Instagram

Российские поклонники Софии тут же стали интересоваться, почему блогер лишь вскользь упомянула День победы над нацизмом. В комментариях на Стужук полился поток поздравлений, а вместе с ним – и возмущений от ее фанатов:

  • С Днем победы! Ура! Это главный праздник!
  • Жаль, не все понимают, какой праздник главный.
  • Какой стыд, как можно подменять такие ценности? Вы вроде из города-героя? Как же так?! Мне страшнее всего, что ветераны, оставшиеся в живых, слышат, как кто-то обесценивает тот ужас, что пережили они!
  • В смысле с Днем матери? Мы недавно его в ноябре отмечали (в России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября – Ред.)
Скриншот: Instagram

Ранее мы сообщали, что София Стужук сейчас проводит время в США с детьми и экс-героем "Холостячки".

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