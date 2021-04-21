Скандальная София Стужук снялась в откровенной фотосессии для Playboy: горячие фото

Блогер-миллионник София Стужук похвасталась в Instagram снимками в сексуальном белье для популярного мужского глянца

Блогер София Стужук, которая сейчас проводит время в США с детьми и экс-героем "Холостячки", украсила обложку украинского Playboy. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

Мама троих детей опубликовала снимки, на которых позирует в сексуальном белье. София призналась, что очень рада оказаться на обложке мужского журнала. Стоит отметить, что фото сделаны до пластики груди.

"Ну что я наконец-то могу вам похвастаться! Смотрите кайфовую меня на обложке и внутри апрельского Playboy! Да, мамка троих малышей!А фигли! Это не крест на себе! Я офигенно сексуальная мамка троих!" – подписала откровенные снимки Стужук.

София Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Блогер призналась, что ее не волнует мнение других о фотосессии.

Реакция Сети не заставила себя долго ждать.

"Ваууу", "Огонь и пожар", "Даже как-то скромновато для Playboy", – написали подписчики.

Но не всем понравились фото. Некоторые фолловеры раскритиковали снимки.

"Стыдоба!", "Можно было бы уже и без трусов", "Как вульгарно", – написали в Сети.

Ранее София Стужук рассказала, почему решила сделать пластику груди.

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