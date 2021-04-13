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София Стужук показала трогательные фото из США с участником Холостячки и назвала его своей семьей

Сегодня, 18:41

Блогер вместе с детьми, мамой и Андреем Шатырко улетела в Лос-Анджелес. Поклонники Софии уже решили, что она и Андрей – пара

Блогер София Стужук, которая только недавно оправилась от смерти своего экс-супруга Дмитрия Стужука, улетела в Лос-Анджелес вместе с Андреем Шатырко, экс-участником "Холостячки". София взяла с собой маму и троих своих детей. Все они живут в одном доме.

Поклонники Стужук уже подумали, что София и Андрей – пара, ведь почти каждый кадр с Шатырко девушка подписывает "Моя семья". В Insastories София показала, как Андрей укладывает ее детей спать, играет с ними и гуляет на берегу океана.

Андрей Шатырко и София Стужук с ее детьми
Андрей Шатырко и София Стужук с ее детьми
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/, instagram.com/andrew_shatyrko

В соцсети София опубликовала несколько фото с экс-участником "Холостячки" и сообщила, что улетела в США на полтора месяца.

"Ну что, готовы ближайшие полтора месяца наблюдать за приключением нашей банды/команды/семейки в Лос Анджелесе?" – поинтересовалась у подписчиков София.

Скриншот: Instagram

"Вы круто вместе смотритесь, вот это прям ваш человек, вы на одной волне! Прекрасные", "Просто будь счастлива, Сонечка", – пишут в комментариях подписчики Софии.

Скриншот: Instagram

Напомним, София Стужук показала грудь после пластики.

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