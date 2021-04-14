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С новой грудью, участником "Холостячки" и детьми: София Стужук начала новый этап своей жизни

Сегодня, 16:43

Блогерша-миллионница София Стужук отдыхает с детьми, мамой и участником "Холостячки" Андреем Шатырко в Лос-Анджелесе. Они арендовали огромный дом возле океана

25-летняя блогерка София Стужук, которая улетела в США с участником "Холостячки" Андреем Шатырко, заявила, что сейчас по-настоящему счастлива. София поделилась совместными фото со своим бойфрендом и детьми из Лос-Анджелеса и сказала, что "отпустила прошлое".

Напомним, что минувшей осенью муж блогерши-миллионницы Софии Стужук, Дмитрий умер от COVID-19. И теперь, спустя столько времени, девушка начала новый этап в своей жизни и наслаждается ею. На опубликованных снимках в Instagram София Стужук сияет от счастья в обнимках своего возлюбленного. Но о своих отношениях с Андреем Шатырко София пообещала рассказать чуть позже.

София Стужук с детьми и Андреем Шатырко в ЛА
София Стужук с детьми и Андреем Шатырко в ЛА
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

В свою поездку с бойфрендом в США София Стужук взяла троих детей и маму. Они сняли дом в приморском районе Лос-Анджелеса Марина-Дель-Рей. Также они арендовали роскошный электрокар Тесла Икс.

"Я вошла в этап новой жизни. Отпустила прошлое и просто учусь наблюдать и всё принимать. (Прошлое невозможно забыть, можно только поблагодарить и отпустить). Жизнь супер удивительная штука. Просто потрясающе, как складываются обстоятельства и какая дорога передо мной открывается. Я не строю планов. Стараюсь много не анализировать и больше чувствовать, чем думать. Кайфую от новой себя максимально", – написала София.

Блогерша также поделилась, что спустя три недели после операции на грудь чувствует себя отлично.

"Люблю жизнь и всё, что в ней происходит", – радостно добавила София Стужук.

Напомним, что ранее София Стужук показала грудь после пластики.

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