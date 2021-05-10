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День перемоги чи День матері? Блогерку Софію Стужук зацькували російські фанати (фото)

Сьогодні, 10:05

Більшість російських шанувальників Софії не зрозуміли, чому в Instagram дівчина привітала їх з Днем матері, а не з Днем перемоги над нацизмом

Софія Стужук обурила своїх россійських шанувальників
Софія Стужук обурила своїх россійських шанувальників
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Українська Instagram-блогерка Софія Стужук, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy, привітала всіх своїх шанувальників з Днем матері, що не сподобалося її численним підписникам із Росії.

У своєму Instagram-пості, опублікованому 9 травня, дівчина зробила акцент саме на Дні матері, який відзначається кожної другої неділі травня і цього року збігся з Днем перемоги над нацизмом.

"Міжнародний день матері святкується кожної другої неділі травня. А це означає, що він збігся зі святкуванням Дня перемоги, а ще днем народження мого любого дідуся. Бережіть близьких! І всім мирного неба над головою", – написала Стужук у публікації.

Скріншот: Instagram

Російські шанувальники Софії у ту ж мить стали цікавитися, чому блогерка лише побіжно згадала День перемоги над нацизмом. У коментарях на Стужук полився потік поздоровлень, а разом із ним – і збурень від її фанатів:

  • З Днем перемоги! Ура! Це головне свято!
  • Шкода, не всі розуміють, яке свято головне.
  • Який сором, як можна підміняти такі цінності? Ви начебто з міста-героя? Як же так?! Мені найстрашніше, що ветерани, що залишилися в живих, чують, як хтось знецінює той жах, що пережили вони!
  • В якому сенсі з Днем матері? Ми недавно його в листопаді відзначали (в Росії День матері відзначають в останню неділю листопада – Ред.)
Скріншот: Instagram

Раніше ми повідомляли, що Софія Стужук наразі проводить час у США з дітьми і ексгероєм "Холостячки".

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