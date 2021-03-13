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"Он старел на глазах": София Стужук рассказала, что погубило ее мужа

Сегодня, 13:33

Звезда Instagram дала откровенное интервью Маше Ефросининой

Популярный блогер Дмитрий Стужук умер в октябре 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Его бывшая супруга София Стужук, которая также ведет свой блог в соцсети, рассказала, что происходило с силачем незадолго до смерти.

В откровенном интервью Маше Ефросининой, опубликованном в YouTube, София Стужук призналась, что после кончины Дмитрия на ее аккаунт подписались несколько сотен тысяч пользователей.

София Стужук
Скриншот из видео

"Этот период совпал с тем, что я уже была записана в гив Моргенштерна. На трагедии пришло, думаю, 300-500 тысяч, но много просто пробежали табуном. Статистика поста о смерти — восемь миллионов охвата, в сторис было по пять миллионов. Обычно миллион. Конечно, люди пришли на зрелище. Почему так? Ну, в любом случае, это нашумело. Все посмотрели и ушли, а мои люди останутся", – призналась София.

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Она также рассказала, что у Дмитрия и раньше были проблемы со здоровьем. А всему виной, по мнению Софии, его одержимость фигурой.

Дмитрий Стужук
Дмитрий Стужук
Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

"Он слишком стремился к большим формам тела. Он всегда хотел быть накаченным и сильным, хотя сам по себе он очень худой. Он постоянно гнался за этим телом и тренировался на убой. Я переживала, что с ним что-то случится на тренировках, учитывая сильные нагрузки и его проблемы с сердечно-сосудистой системой", – поделилась блогер.

После того, как они с Софией расстались, Дмитрий очень сильно изменился. Экс-супруга говорит, что у блогера появились синяки под глазами, сухие губы и резко изменился вес.

София и Дмитрий Стужук с детьми
София и Дмитрий Стужук с детьми
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

"Он сильно постарел. Этого я не показывала на публику, но я с ним очень много разговаривала. Я плакала, смотрела ему в глаза и говорила: "Дим, с тобой что-то не так. Синяки под глазами, сухие губы и ты сильно поправился". Это уже были первые признаки сердечной недостаточности", – вспоминает София.

В 2015 году у Софии и Дмитрия родился первый ребенок – сын Давид, в феврале 2018 года у супругов родилась дочь Лола. В декабре 2019 появился на свет третий ребенок Софии и Дмитрия – дочь Оливия.

Напомним, ранее София Стужук ответила хейтерам кадром своих аппетитных ягодиц.

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