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Скандальная София Стужук показала грудь после пластики: фото

Сегодня, 14:49

Спустя время после операции блогер поделилась эмоциями

Недавно блогер София Стужук решилась на пластическую операцию груди. По ее словам, прежние формы ей не нравились, но она пыталась с ними смириться и полюбить себя много лет. Теперь же София в Instagram решила показать результаты операции и поделиться своими эмоциями.

В Stories она рассказала, что ей необходимо обновить гардероб.

"Мне нужно менять все белье, которое у меня есть. Потому что не подходят не одни бюсты", – сказала блогер.

Также она добавила, что еще нужно подождать, чтобы сошли отеки.

"Я читаю ваши комменты. Вы пишите, что выглядит все очень искусственно. Я знаю. Это еще сильно надуты, присутствует огромный отек. Мне еще очень долго ходить в бандажном белье. Через время будет по-другому смотреться", – объяснила Стужук.

Блогер добавила, что теперь ей нравится свое отражение в зеркале.

Ранее София Стужук рассказала, что погубило ее мужа.

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