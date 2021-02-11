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"Новая Кончита Вурст": известный певец похвастался увеличенной грудью (фото)

Сегодня, 10:30

Эти снимки, скорее всего, сделаны с помощью специального фильтра

Американский рэпер Лил Нас "похвастался" своей увеличенной грудью на фото в Twitter. Скорее всего, эти снимки сделаны с помощью специального фильтра в графическом редакторе, хотя поклонники исполнителя теряются в догадках, ведь на фото все выглядит достаточно реалистично.

Фото: Twitter | LilNasX

Подобная трансформация станет "сюрпризом" для девушки Лила Наса накануне Дня святого Валентина. Если вы тоже хотите покреативить, мы ранее рассказали, как оригинально отметить День влюбленных 14 февраля.

При детальном рассмотрении видно, что цвет накладки отличается от реального тона кожи 21-летнего Лила Наса.

Лил Наса
Видео: twitter.com/LilNasX

Фотографии рэпер опубликовал только сейчас, скорее всего, они были сделаны больше трех месяцев назад – на Хэллоуин. Музыкант готовил образ Ники Минаж, и была использована накладная грудь.

Фото: Twitter | LilNasX

Сам Лил Нас продолжает водить фанатов за нос. В своем TikTok-аккаунте он регулярно публикует видео, на которых танцует, делая акцент на новой груди.

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"Новая Кончита Вурст", "Такого я еще не видела", "Это просто огонь", "Слушайте, а он реально сделал себе операцию или это такой прикол?" – комментируют пользователи Сети.

Напомним, ранее 25-летняя манекенщица Аманда Мартин, которая прославилась благодаря откровенным съемкам для мужского журнала Playboy, устроила провокацию в супермаркете. Девушка обнажила грудь перед незнакомцем и сняла это на видео.

Смотрите видео: назван размер груди, которым больше всего довольны женщины

Кроме этого, мы рассказывали о 26-летней немецкой модели Ивонн Бар, которая перенесла несколько операций по увеличению груди с первого до девятого размера.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , twitter.com/LilNasX
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