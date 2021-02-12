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Комфорт, кэш и нормальные менеджеры: чего не хватает украинским исполнителям

Сегодня, 13:30

По словам рэпера OTOY, украинские слушатели не ценят своих исполнителей

Украинские слушатели не умеют радоваться за своих исполнителей, а система работает так, что исполнителю пробиться трудно. Что нужно украинскому артисту, чтобы он не уезжал за границу, а развивался в родной стране, рассказал OTOY (Вячеслав Дрофа – ред. ) в нашем новом выпуске "Культурного подкаста".

По словам Дрофы, украинские слушатели, как и большинство слушателей из постсоветских стран, не всегда умеют уважать работу артиста. Если сравнить их с европейскими и американскими слушателями, то там под постами пишут комментарии типа "вау", "круто", "здесь не дотянули, хотелось бы вот так, но круто". То есть слушатели ценят и уважают то, что делает артист.

А у нас люди это воспринимают не так и часто можно услышать: "Слышишь, а ты песню нам спой. А если нет – мы тебя говном обольем. И даже если песня хорошая, то мы еще подумаем хвалить ли тебя", – говорит Вячеслав.

Рэпер OTOY в "Культурном подкасте"
Рэпер OTOY в "Культурном подкасте"
Фото: instagram/otoysounds

Количество хейта в украинской культуре зашкаливает, говорит рэпер. И выделить что-то положительное из всего этого трудно, так же как и творить что-то новое.

"Поэтому мое творчество, в первую очередь, для себя, а затем – для людей", – признается OTOY.

Если говорить о комфорте, то было бы круто, чтобы в Украине начали появляться всемирно известные лейблы, которые позволят работать не изолированно в Украине, а выходить на мировой рынок. Это повлияет и на ценовую политику, ведь музыку везде написать одинаково дорого, однако там на это деньги есть, а у нас – нет.

К тому же, в Украине артисты предпочитают работать с русскоязычным и англоязычным контентом, украинского на самом деле очень мало. Люди не готовы воспринимать украинский рэп, к сожалению.

"Певцам нужен комфорт жизни, кэш, внимание и нормальные менеджеры – тогда и система будет работать", – подытожил Дрофа.

Где слушать украинский рэп, на чьи концерты ходить и чего ждать от украинской рэп-музыки – слушайте в "Культурном подкасте" на: Apple Podcasts, Google Podcasts или SoundCloud.

Тем временем мы собрали перлы от Оли Поляковой: скандальные фразочки певицы об украинских звездах.

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Источник: Сегодня
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