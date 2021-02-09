Российский рэпер Гуф планирует концерт в Донецке, несмотря на запрет въезжать в Украину

Исполнитель собирается выступить местном клубе

Российский рэпер Гуф, которому в 2016 году запретили въезжать в Украину, собирается выступить в Донецке. Скандальный артист запланировал концерт на 20 февраля. До этого рэпер, также известный как Алексей Долматов, выступал в аннексированном Крыму. Тогда для него и был введен запрет на въезд в страну.

На опубликованном постере в Telegram-канале Donetchanyn, сообщается: "Донецк, мы скоро". Также указано, что рэпер выступит в местном клубе "Кокон".

Гуф собрался выступить в Донецке Фото: t.me/donetch

Гуф – известный российский рэпер, сооснователь лейбла "ЦАО Records", основатель лейбла "ZM Nation".

После выступления во временно оккупированном Крыму СБУ запретили рэперу въезжать в Украину как минимум до 1 марта 2021 года.

Гуф Фото: instagram.com/therealguf

Напомним, что недавно российскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину. Его запрет действовал еще с 2017 года.

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