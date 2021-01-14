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Кто такой Моргенштерн, которого высмеял Алексей Суханов

Сегодня, 14:13

Молодой блогер из провинции стал одним из самых скандальных звезд

Вчера украинский телеведущий Алексей Суханов высказался о скандальном Моргенштерне после его позорных признаний. Рэпер попал на обложку нового выпуска журнала о звездах и согласно надписи на обложке, рэпер признался, что страдает от алкогольной и наркотической зависимостей с 15 лет.

Мы решили узнать, почему музыка Моргенштерна стала такой популярной среди поколения Z, а сам рэпер обрел статус кумира миллионов.

Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Кто такой Моргенштерн?

Настоящее имя Моргенштерна – Алишер Тагирович Моргенштерн. Он родился в Уфе в 1998 году и уже с подросткового возраста начал подрабатывать из-за смерти отца. Еще в школе Алишер увлекся рэпом и снял свой первый клип.

В 2010 году молодой артист основал с друзьями группу "ММД CREW". Они снимали пародийные и юмористические ролики в стиле, схожем с работами Валентина Стрыкало. Тогда же Моргенштерн и пристрастился к алкоголю. По словам самого рэпера, начиная с 16 лет он "пил водку каждый день".

Вопреки пагубным привычкам, будущий рэпер смог сдать экзамены в школе и поступил в университет на педагогический факультет. Но вскоре был отчислен.

В 2017 году интернет-сообщества уже были знакомы с Алишером как с MORGENSHTERN, который на своем YouTube-канале показывал, как рэп-хиты создаются "на коленке". Кстати, именно мама стала его первым спонсором: купила ему микрофон и финансировала раскрутку. В своих видео Моргенштерн развеивал мифы о гениальности рэп-артистов и показывал, как можно быстро снять клипы на песни. Затем он начал снимать пародии на других исполнителей, а также предлагал услуги аранжировки треков на заказ. Через год у Моргенштерна уже собрался миллион подписчиков на канале.

Хейтеры и фанаты Моргенштерна

Моргенштерн обрел статус такой суперзвезды среди молодого поколения, что помимо миллионной армии поклонников у него не меньшая армия ненавистников. Сейчас в Instagram у Моргенштерна более шести миллионов фолловеров. Девиз артиста – "Музыка стала просто фоном. И нет в ней никакой ценности" – работает для рэпера и до сих пор, а его жизнь похожа на бесконечное реалити-шоу, в котором нет никакой цензуры и рамок дозволенного. В то же время рэпер показывает, что его совсем не волнует, что о нем думают другие.

Записанный в 2020-м году за неделю в прямом эфире альбом "Легендарная пыль" побил все рекорды – его прослушали 86 миллионов раз.

Сколько зарабатывает Моргенштерн?

Российская версия журнала Forbes оценила годовой доход Моргенштерна в полтора миллиона долларов. Недавно артист стал еще и владельцем собственного ресторана.

Рэпер научился умело использовать негатив в свой адрес и превратить его в часть своего финансового успеха. Его экстравагатные образы провоцируют зрителей и слушателей на эмоции, а какие – уже не имеет значения. При этом большая часть хейта в сторону Моргенштерна ни к чему не приводит – артист выпускает новый скандальный трек или делает новое шокирующее заявление и все забывают о том, что обсуждали еще недавно.

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Скандалы с Моргенштерном

Рэпер известен своими эпатажными выходками. К примеру, в 2018 году звезда решил сжечь 100 тысяч рублей на набережной просто так, а в 2019 – в день траура после пожара в одесском колледже устроил громкий концерт.

"Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто е**ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день, б***ь, крика. Какого х*я пожарных проверок нет в городе?", – сказал тогда Моргенштерн.

В прошлом году артист разбил бутылку элитного алкоголя перед университета, а некоторые его клипы даже были забанены на YouTube.

Ранее сообщалось, что Седокова из-за скандала с дочерью отказалась от откровений в Instagram.

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