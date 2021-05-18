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Ани Лорак прокомментировала секс-скандал вокруг Меладзе, который начался из-за нее

Сегодня, 21:55

Певица заявила, что ее слова "перекрутили"

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: Скриншот из YouTube

Ани Лорак, которая ранее намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения, теперь утверждает, что ее слова "перекрутили". После ее заявления певицы Оля Полякова и Татьяна Найник признались, что продюсер их домогался.

Лорак опубликовала в своем Instagram-профиле пост, отключив к нему комментарии и добавив видео с концерта "Творческий вечер Константина Меладзе", где она исполняет песню "Я не могу без тебя".

, (@anilorak)

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"Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое", – написала Ани Лорак.

Напомним, что ранее экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер сделала неожиданное признание о контракте с Константином Меладзе.

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Ани Лорак секс-скандал Константин Меладзе
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