Ани Лорак прокомментировала секс-скандал вокруг Меладзе, который начался из-за нее
Певица заявила, что ее слова "перекрутили"
Ани Лорак, которая ранее намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения, теперь утверждает, что ее слова "перекрутили". После ее заявления певицы Оля Полякова и Татьяна Найник признались, что продюсер их домогался.
Лорак опубликовала в своем Instagram-профиле пост, отключив к нему комментарии и добавив видео с концерта "Творческий вечер Константина Меладзе", где она исполняет песню "Я не могу без тебя".
"Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое", – написала Ани Лорак.
Напомним, что ранее экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер сделала неожиданное признание о контракте с Константином Меладзе.
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