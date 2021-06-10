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Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки (фото)

Сегодня, 15:30

Вчера, 9 июня, певица Ани Лорак и ее бывший супруг устроили дочке настоящий праздник. Для этого Мурат Налчаджиоглу специально прилетел в Москву, чтобы быть с семьей

Экс-супруг Ани Лорак приехал на день рождения дочки
Экс-супруг Ани Лорак приехал на день рождения дочки
Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muratnalca

От глаз внимательных поклонников не скрылось то, что на дне рождении дочки Ани Лорак присутствовал ее бывший супруг – отец Софии Мурат Налчаджиоглу. Звездный папа поделился серией веселых фото и видео с празднования в соцсети. Это дало повод некоторым поклонникам снова подумать, что экс-супруги снова вместе.

В день рождения дочери в Instagram-аккаунте Мурата появилось видео Софии из TikTok. В ролике девочка примеряет стильное платье и снимает себя в зеркале.

"Спасибо тебе, Господи", – написал экс-супруг Ани Лорак.

A post shared by muratnalcaoglu (@muratnalca)

Затем Мурат обрадовал семью своим приездом в Москву. Отец не мог пропустить важный праздник своей дочки. Для празднования Ани Лорак собрала друзей и близких Софии. А локацией стало одно из красивых заведений в Москве.

Экс-супруг Ани Лорак Мурат с дочкой в ее день рождения
Экс-супруг Ани Лорак Мурат с дочкой в ее день рождения
Фото: instagram.com/muratnalca

В кадр попал момент, когда Софии подарили куклу ее мечты.

Дочке Ани Лорак и Мурата подарили куклу на день рождения
Дочке Ани Лорак и Мурата подарили куклу на день рождения
Фото: instagram.com/anilorak

Звездные родители делились множеством видео и фотографий в этот вечер.

Ани Лорак и ее дочь София
Ани Лорак и ее дочь София
Фото: instagram.com/anilorak

Слухи о воссоединении Ани Лорак и ее бывшего Мурата Налчаджиоглу появились в этом году. Супругов начали все чаще замечать вместе. В мае они отправились вместе на отдых в Турцию, а пару дней назад Мурат Налчаджиоглу пришел на концерт Лорак. Хоть и совместными фото бывшие влюбленные предпочитают не делиться, не исключено, что в ближайшее время они всех удивят.

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись в 2019 году. Их брак продлился 10 лет, на протяжении которых миллионы поклонников певицы следили за их отношениями.

Узнайте в ролике, о чем звезды предпочитают умалчивать в соцсетях:

Ранее известный шансонье из Черновцов объяснил, почему на самом деле Ани Лорак уехала в Россию.

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