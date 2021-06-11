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Брежнєва порадила стежити за своєю сім'єю хейтерам, які пишуть про секс-скандал з Меладзе

Сьогодні, 12:47

Віра Брежнєва вперше відреагувала на секс-скандал навколо Костянтина Меладзе. Віра Брежнєва вперше відреагувала на секс-скандал навколо Костянтина Меладзе. Співачка не змогла пройти повз негативні коментарі

Віра Брежнєва відреагувала на секс-скандал навколо Костянтина Меладзе
Віра Брежнєва відреагувала на секс-скандал навколо Костянтина Меладзе
Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/ververa

Віра Брежнєва, яка нещодавно прокоментувала найпопулярніші фейки про себе, вперше після початку секс-скандалу навколо свого чоловіка Костянтина Меладзе порушила мовчання. Співачка відповіла на один з коментарів, що стосувався Ані Лорак.

У себе в Instagram Віра Брежнєва анонсувала свою нову пісню "Рожевий дим", яку шанувальники вже почують 17 червня.

Vera Brezhneva (@ververa)

Поки одні підписники раділи виходу нової пісні, один з фоловерів написав, що після ситуації з Ані Лорак змінив свою думку про Костянтина Меладзе і його дружину.

"Ви краще по-іншому подивіться на свою сімейку", – відповіла Віра Брежнєва в коментарях.

Віра Брежнєва різко відповіла хейтерам
Віра Брежнєва різко відповіла хейтерам
Фото: instagram.com/ververa

Відповіла співачка і на коментар тим, хто вважає її пісні однотипними.

"Може ви свої роздуми в свій щоденник запишіть? І потім проаналізуєте з психіатром. Тому що у вас роботи над собою – нескінченність, а ви в чужі стосунки лізете. Це діагноз", – написала Віра Брежнєва.

Віра Брежнєва різко відповіла хейтерам
Віра Брежнєва різко відповіла хейтерам
Фото: instagram.com/ververa

Нагадаємо, секс-скандал навколо популярного композитора і продюсера почався з Ані Лорак, яка натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування кар'єрними сходами. Слідом за нею Оля Полякова заявила, що теж отримувала таку пропозицію від Меладзе. Трохи пізніше екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник в ефірі одного з російських шоу розповіла, що продюсер розпускав руки і робив натяки на можливість близьких відносин.

Трохи пізніше Ані Лорак спростувала свої слова і заявила, що журналісти все перекрутили.

Зазначимо, сам Костянтин Меладзе ніяк не відреагував на слова Ані Лорак про те, що у них не склалося співробітництво. А ось Валерій Меладзе прокоментував звинувачення співачки на адресу свого брата. Артист назвав все вигадкою.

Віра Брежнєва прокоментувала чутки про розлучення з Костянтином Меладзе:

Раніше Віра Брежнєва поділилася сімейними знімками з Костянтином Меладзе.

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