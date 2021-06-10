Брежнєва зізналася, який фейк про них з Меладзе їх смішить

Співачка Віра Брежнєва розповіла, що звикла до фейків про себе і намагається ніяк на них не реагувати

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе Фото: instagram.com/meladzemusic

Віра Брежнєва більше п'яти років щаслива в шлюбі з Костянтином Меладзе. Секс-скандал навколо свого чоловіка співачка вважає за краще не коментувати, а ось про фейки, які регулярно вона читає про себе в Мережі вирішила поговорити.

В YouTube-шоу "ОК на зв'язку!" вона зізналася, що звикла постійно бачити новини про свою вагітність. Вона зазначила, що роками ходить вагітна.

Ще часто співачка про себе і свого чоловіка читає, що вони розлучаються.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе Фото: instagram.com/ververa

"Мабуть, найбільш безглузда, що я розлучаюся зі своїм чоловіком. Я дізналася про це з газет. Найдивовижніше, що мені писали в коментарях в соціальних мережах: або" Боже, як шкода, ви були такою прекрасною парою ", або " Ось тобі! ось тобі! Він знайшов молодше "", – розповіла Брежнєва.

Вона зізналася, що читаючи такі новини і коментарі, вони з Костянтином Меладзе завжди з цього сміються.

Нагадаємо, в Мережі показала нерухомість Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе. Наприклад, одна з квартир зоряної пари знаходиться на Воздвиженці – в новому елітному мікрорайоні в історичному районі Києва. Віра Брежнєва була однією з перших, хто придбав там квартиру. І не одну, а відразу дві, які вона об'єднала в пентхаус. Апартаменти обійшлися співачці в суму близько 350 тисяч доларів (9,8 мільйона гривень). Саме тут подружжя постійно зупиняються, коли прилітають до Києва. Відзначимо, кілька володіє чималою кількістю нерухомості.

Також недавно Віра Брежнєва відповіла хейтерам, які розкритикували її фігуру.

Віра Брежнєва прокоментувала популярні чутки про себе:

Раніше дружина Костянтина Меладзе зробила відверте зізнання . Виявляється, в дитинстві вона стикалася з Буллінг.

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