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Вера Брежнева призналась, как ее обзывали в детстве: Я обижалась, но это прикольно

Сегодня, 08:00

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" сделала откровенное признание. Оказывается, в детстве она сталкивалась с буллингом

Певица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Популярная певица и экс-солистка украинской группы "ВИА Гра", уехавшая на заработки в Россию, рассказала о том, как ее дразнили в детстве.

Поскольку будущая звезда эстрады до 21 года носила очки, ее постоянно обзывали очкариком.

"Я обижалась, – рассказывает Брежнева журналистам газеты Собеседник. – Но считала, что это прямо прикольно – носить очки. Сейчас смотрю на людей в очках, и они мне нравятся!"

Певица сделала себе лазерную операцию, как только заработала первые деньги. Результатом она осталась довольна. Впрочем, признается: в последнее время стала видеть хуже. Во всем винит роды и работу.

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"Сейчас зрение снова немножко упало, – жалуется 39-летняя Вера Брежнева. – Роды, стресс, работа… Плюс софиты очень сильно садят зрение".

Пока артистка к врачам не обращается. Надеется, что удастся обойтись без операции.

Ранее стало известно, что Верка Сердючка и Вера Брежнева проведут один из выпусков "Орла и решки".

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