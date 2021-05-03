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Секс-скандал вокруг Меладзе или Почему слухи о харассменте могут быть правдой

Сегодня, 12:14

Рассказываем, что известно об отношениях продюсера с его подопечными и какое на это влияние оказывает Вера Брежнева

Все началось с того, что на днях Ани Лорак намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Вслед за ней Оля Полякова заявила, что тоже получала подобное предложение от Меладзе.

Ходили слухи, что Эрика Герцег ушла из "ВИА Гры" из-за романа с Константином, ровно как и Полина Гагарина осталась без контракта по той же причине. Мы попробовали разобраться в этих слухах.

Константин Меладзе
Константин Меладзе
Фото: instagram.com/meladzemusic

Если Полякова и Лорак рассказывают, что им Меладзе предлагал только интим, то любовные отношения Константину приписывали с Эрикой Герцег.

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В 2019 году продюсера заподозрили в романе с участницей "ВИА Гры". Тогда его жена Вера Брежнева удалила все совместные фото с мужем из профиля в Instagram.

Певица Эрика Герцег
Певица Эрика Герцег
Фото: instagram.com/erikaherceg

Многие думали, что звездный брак распался из-за вокалистки горячего трио. Но вскоре Эрика ушла из группы, а Брежнева отшутилась про удаленные фото, заверив поклонников, что у нее с Константином все хорошо.

Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Фото: instagram.com/meladzemusic

В Сети также говорили о том, что Меладзе перестал работать с Полиной Гагариной из-за того, что Брежнева приревновала супруга к певице. Сама Полина в интервью признавалась, что осталась без наставника не по собственному желанию.

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Анна Седокова, которая тоже работала с Меладзе, считает, что Брежнева еще больший манипулятор, чем сам Константин. В своем время исполнительницу он тоже "бросил". Это случилось после того, как Седокова, будучи в "ВИА Гре", забеременела.

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

На ее место взяли Светлану Лободу, которая, кстати, не верит в слухи о Меладзе, назвав истории о домогательствах продюсера спекуляцией.

"Многие женщины пользуются моментом, пользуются своим положением", – считает Лобода.

Сама Света никогда не вступала в интимные отношения с продюсером ради того, чтобы стать звездой. По крайней мере, так она говорила в интервью. Но в программе "Только правда" полиграф показал, что певица солгала и в "ВИА гру" попала через постель.

Много лет ходили слухи, что отношения Константина Меладзе и Веры Брежневой начались когда она пришла в "ВИА Гру", а сам продюсер был женат. После развода он женился на Вере.

Также поступил и его брат Валерий Меладзе. Певец крутил роман с Альбиной Джанабаевой, будучи женатым, а после развода взял экс-"ВИА Гру" в жены.

Валерия журналисты недавно тоже просили прокомментировать слова Ани Лорак о его брате. Меладзе сделал вид, что не в курсе случившегося. Да и сам Константин пока не делает никаких заявлений.

Ранее певица Надежда Мейхер сделала неожиданное признание о контракте с Константином Меладзе.

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