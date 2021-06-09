Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вера Брежнева сделала селфи в купальнике и все увидели, как она поправилась (фото)

Сегодня, 14:41

Украинская певица, которая живет и работает в России, нередко показывает свою стройную фигуру в соцсети. И, конечно, звезда не упустила возможности сделать фото в купальнике в первые деньки лета

Вера Брежнева в купальнике
Вера Брежнева в купальнике
Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева, которая ранее выступила на вечеринке у Виктора Лукашенко вместе с Валерием Меладзе и Григорием Лепсом, открыла летний сезон, облачившись в купальник. 39-летняя певица сделала селфи в зеркале, приняв соблазнительную позу.

Новым снимком Вера Брежнева поделилась в своем Instagram-аккаунте. Супруга Константина Меладзе показала яркий и женственный образ – распущенные волосы, красная помада собственного бренда, обтягивающий белый купальник с глубоким декольте и колье на шее.

"Красная помада плюс белый купальник равно идеальное комбо! Открываю сезон", – написала Вера Брежнева.

Увидев фото, некоторые поклонники певицы отметили, что она поправилась. Отвечая на комментарий поклонницы, сама же артистка и призналась, что прибавила в весе.

  • "На этом фото напомнили мне юную Веру, в начале своей карьеры"
  • "Потому, что килограммы делают свое дело"
Скриншот Instagram

При этом фанаты отметили, что певица по-прежнему отлично выглядит. А кто-то даже заподозрил, что Вера Брежнева не просто так набрала в весе, намекая на ее беременность.

  • "В любом весе вы хороша. Правда, думаю, что набор веса не просто так"
Скриншот Instagram

Певицу уже не первый раз пытаются уличить в беременности. Однако сама звезда никак не комментирует слухи и более того, показывает свой подтянутый животик.

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)

У Веры Брежневой две дочки от предыдущего брака с миллионером Михаилом Киперманом – Сара и Соня Киперман. Сейчас артистка в браке с продюсером Константином Меладзе.

Смотрите сюжет о новом составе "ВИА Гры", который недавно представил Меладзе:

Ранее появились новости о том, что Вера Брежнева провела время с футболистом Артемом Милевским в Минске. Фанаты заподозрили звезд в романе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Слава Каминская топлес сводит с ума "Чингисханов" в Турции. Даже Астафьева заценила (фото)
певица Вера Брежнева фигура звезд
Реклама

Новости партнеров

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто стареет раньше других, выяснили ученые
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур

Популярные статьи

Вчера, 20:17Звездно

"Не хочу иметь ни малейшего отношения". От Лободы ушел продюсер

Вчера, 20:15Вкусно

Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

Вчера, 19:16Звездно

"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

Вчера, 18:15Модно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

Вчера, 17:03Фаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 15:39Звездно

Наркотики, мастурбация на сцене и политика: 5 признаний "татушки" Юлии Волковой из интервью Собчак

Вчера, 14:17Звездно

Андрей Данилко лечится в олдскульном санатории возле Киева (фото)

Вчера, 12:06Звездно

Супруг звезды Папиных дочек поставил всех на место, ответив на вопрос о 22-летней разнице в возрасте

Вчера, 10:53Вкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Вчера, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 8 июня для всех знаков зодиака: Скорпион, вечер у вас уже предопределен!

7 июняВкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

7 июняВкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

6 июняЗвездно

Мама Наташи Королевой заявила, что в восторге от нового таланта Тарзана

6 июняЗвездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

6 июняЗвездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

6 июняЗвездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

Новости партнеров

Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Светлана Лобода осталась без продюсера после позорного инцидента
Светлана Лобода осталась без продюсера после позорного инцидента
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять